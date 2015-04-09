Рерайт текста 30000 без пробелов

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Завершен11 заявок224 просмотра

Необходимо сделать рерайт 30000 без пробелов, тематика "услуги эвакуатора", уникальность по text.ru не ниже 90% каждой статьи

10 лет назад
detroy
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$30
3 дня
Очень доволен рерайтом и сотрудничеством. Надежда всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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