Нужен человек, интересующийся темой похудения и фитнеса, для написания рецензии по книге. Оплата - 50 р. за 1000 зн.
Нужно написать отзывы для ИМ
Здравствуйте. Нужны авторы для написания и публикации отзывов для товаров в ИМ. отзывы нужны живые,интересные, как положительные так и не очень. Одним словом правдоподобные.
Заявки фрилансеров
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