Есть информация по объектам недвижимости. Необходимо сделать по ней рерайт + добавить копирайт (200-400 знаков "воды", те такого плана "вилла сделана в современной стиле, оборудована необходимой техникой и тд. в таком духе). Пример ...
Статья на тему натуральный камень
Здравствуйте. Нужны статьи 2-3 к, на тему натуральный камень, керамогранит и т.д. Копирайт.Статьи нужны интересные, для людей.Ключи дам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо составление описаний и названий для андроид приложений, такого плана: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vetrochot.krasotastrashnajasila https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vetrochot.golyefakty От 600 до 1000 символов без пробелов = 40 рублей. Не обазятельно делать 100% копирайт, можно и ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые авторы! Нужен грамотный копирайтер, который сможет одолеть ТЗ по тематике кино. Требования к автору: - опыт работы в копирайтинге не менее года. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!!!!!! (без форс-мажорных обстоятельств). ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Для строительной компании необходимо написать статью на основании отзывов, добавив (правдоподобно придумав) указанные ТЗ параметры. Просьба ознакомится с ТЗ в приложении, указать цены и сроки. Понимание тематики обязательно. Размер 2-3 тыс символовКопирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Требуется копирайтер для создания текстов на официальных страничках компании в VK и Facebook. Основная тематика текстов — здоровый образ жизни. Нужно будет как создавать текст на основе предоставленных материалов (рецепты фитнесс-коктейлей, полезные свойства цинка, ...Копирайтинг103 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется написание текстов для сайта кредитного кооператива, обязательно с привязкой к локальной местности, чтобы это было интересно и живо. Подробности в скайпе.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Нужны отзывы , которые смогут пройти модерацию. Есть большая нехватка отзывов о проекте. Готовы платить за отзыв 300 ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Создание аккаунтов и публикация сообщений на финансовых форумах Нужно на 30ти финансовых форумах создать по два аккаунта на каждом, итого получится 60 аккаунтов на форумах. На каждом форуме нужно присваивать разные имена ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад