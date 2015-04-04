Создание аккаунтов и публикация сообщений на финансовых форумах

Нужно на 30ти финансовых форумах создать по два аккаунта на каждом, итого получится 60 аккаунтов на форумах. На каждом форуме нужно присваивать разные имена и ники. Список форумов я предоставлю.

От этих аккаунтов нужно будет общаться в темах - оставлять в разных финансовых темах любые подходящие комментарии (не рекламные, а обычные любые подходящие живые-реальные комментарии). Итого нужно оставить 720 комментариев (по 360 от каждого аккаунта). На каждом форуме по 24 сообщения (по 12 от каждого аккаунта).

Требования к комментариям: не спамные, объем не сильно важен (4-40 слов), главное чтобы не удаляли их и не считали того, кто написал, странным или глупым человеком. Комментарии не должны быть одинаковыми.

Также нужно будет разместить в описании каждого аккаунта рекламную подпись со ссылкой - либо сразу, если это возможно, либо когда будет достигнуто определенное число сообщений. Подписи я предоставлю.

Результатом работы будет 60 аккаунтов с 12ю сообщениями у каждого, с рекламной ссылкой в подписи.

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