Требуется 20 статей по 4000-5000 зн. (Недвижимость)

Здравствуйте!

Требуется рерайт-копирайт описаний новостроек Санкт-Петербурга и Лен.Области. Качественный, без ошибок с разбивкой на подзаголовки (я скажу какие). Я даю название, и вы делаете текст. Исходников различных куча, всё крайне подробно расписано на них.

По цене 50 рублей за 1000 знаков.

От вас примеры работ, срок за 20 статей.

Оплата на WMR

Работаем без предоплаты, оплата по факту. Можем разбить оплату за каждые 10 статей.