Требуется 20 статей по 4000-5000 зн. (Недвижимость)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок304 просмотра

Здравствуйте!

Требуется рерайт-копирайт описаний новостроек Санкт-Петербурга и Лен.Области. Качественный, без ошибок с разбивкой на подзаголовки (я скажу какие). Я даю название, и вы делаете текст. Исходников различных куча, всё крайне подробно расписано на них.

По цене 50 рублей за 1000 знаков.

От вас примеры работ, срок за 20 статей.

Оплата на WMR

Работаем без предоплаты, оплата по факту. Можем разбить оплату за каждые 10 статей.

10 лет назад
spbnovoru
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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