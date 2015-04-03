Написание текстов: медицина, здоровье, лекарства

Есть задача — составить интересные и неожиданные истории-шаблоны. Что-то похожее на игры «вставь прилагательное». Но в этих шаблонах нужно чтобы было можно вставить и прилагательное, и существительное и другие части речи. Примеры дам. Количество символов ...