Приветствую, требуется написать 10 статей от 1000 до 2000 символов. Тематика СМИ, от Вас хотелось бы услышать стоимость за одну статью. Прошу обратить внимание, не за символы а за статью это нужно для упрощения ...
Написание текстов: медицина, здоровье, лекарства
Писать надо сейчас.
Нужен копирайтер которой умеет на человеческом ручкам языке, грамотно, без воды и по теме писать тексты.
Оплата 75 руб\1 000 знаков б.п.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг42 заявкиЗакрыт10 лет назад
доклад. Тема: Критерий Сильвестра для n-арных форм (чётных форм) функции. Речь идёт о функциях с двумя или несколькими переменными и о существовании в них экстремумов. Существования обусловлено выполнением критерия Сильвестра,но часто рассматриваются квадратичные формы функций. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
статья по истории:"Проблема фальсификации итогов Великой Отечественной Войны".клиен ттребования не знает, антиплагиат 65Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Здравствуйте. Надо сделать тексты для карточек товара размером 2К знаков каждый с уникальностью не ниже 80% (проверка в Advego Plagiatus). Продукция Крымская натуральная косметика. Торговая марка "Крымская Натуральная Коллекция". В текстах желательно подчеркнуть ...Завершен10 лет назад
Приветствую! Необходимо написать уникальные описания каждой категорий для сайта http://avtopodogrev.com/ + Главная страница всего 18 категорий по 1500 знаков без пробелов + главная 3000 знаков без пробелов. Прежде чем браться необходимо вникнуть в ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо добавить описания товара на сайте: http://world-gadgets.ru/ Также сделать перелинковку между товарами и написать уникальные тексы в каждой категории товаров, где его нет. Дам доступ к сайту, Вам надо все ...Закрыт10 лет назад
необходимо выполнить рерайтинг 10к знаков на тему рак простаты с ключами(будут предоставлены) исходник текст будет предоставлен. в предложении указывайте 1. РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ (написание текстов на тему ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен рерайт 20 авто-статей. Стоимость - 35р/1000 символов бп. Ориентировочный размер одной статьи - 3-4 тыс. символов. Сроки - 1-3 статьи в день.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить рерайт как можно скорее, максимальный срок, который рассматривается для каждой из частей— 1 неделя (чем меньше, тем лучше) Общий объем 673К знаков Уникальность статей от 85% ...Завершен10 лет назад
Есть задача — составить интересные и неожиданные истории-шаблоны. Что-то похожее на игры «вставь прилагательное». Но в этих шаблонах нужно чтобы было можно вставить и прилагательное, и существительное и другие части речи. Примеры дам. Количество символов ...Завершен10 лет назад