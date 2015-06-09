Онкология рерайтинг более 100К

Необходимо выполнить рерайт как можно скорее,

максимальный срок, который рассматривается для каждой из частей— 1 неделя (чем меньше, тем лучше)

Общий объем 673К знаков

Уникальность статей от 85% (не надо переписывать термины, например лейкоз, гистология, меланома, лучевая терапия)

Возможно деление на 4 части

1 часть 138к

2 часть 130к

3 часть 205к

4 часть 200к

В заявках указывайте

1) релевантный опыт — написание текстов на тему Лечение в Израиле/ Лечение рака в Израиле

2) сроки выполнения

3) цену за 1к знаков в рублях.

4) какой объем хотите взять, например только 2 часть или 1+4 часть(важно чтобы объем выполнен за неделю или меньше)

Материал будет предоставлен

оплата яндекс.деньгами

К сожалению у предложения ограниченный бюджет. заявки с не указанными пунктами 1-2-3-4 - сроки, цена за 1к и опыт также не рассм.

спасибо!