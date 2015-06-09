Есть задача — составить интересные и неожиданные истории-шаблоны. Что-то похожее на игры «вставь прилагательное». Но в этих шаблонах нужно чтобы было можно вставить и прилагательное, и существительное и другие части речи. Примеры дам. Количество символов ...
Онкология рерайтинг более 100К
Необходимо выполнить рерайт как можно скорее,
максимальный срок, который рассматривается для каждой из частей— 1 неделя (чем меньше, тем лучше)
Общий объем 673К знаков
Уникальность статей от 85% (не надо переписывать термины, например лейкоз, гистология, меланома, лучевая терапия)
Возможно деление на 4 части
1 часть 138к
2 часть 130к
3 часть 205к
4 часть 200к
В заявках указывайте
1) релевантный опыт — написание текстов на тему Лечение в Израиле/ Лечение рака в Израиле
2) сроки выполнения
3) цену за 1к знаков в рублях.
4) какой объем хотите взять, например только 2 часть или 1+4 часть(важно чтобы объем выполнен за неделю или меньше)
Материал будет предоставлен
оплата яндекс.деньгами
К сожалению у предложения ограниченный бюджет. заявки с не указанными пунктами 1-2-3-4 - сроки, цена за 1к и опыт также не рассм.
спасибо!
Выбранный исполнитель
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