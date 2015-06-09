Онкология рерайтинг более 100К

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок306 просмотров

Необходимо выполнить рерайт как можно скорее,

максимальный срок, который рассматривается для каждой из частей— 1 неделя (чем меньше, тем лучше)

Общий объем 673К знаков

Уникальность статей от 85% (не надо переписывать термины, например лейкоз, гистология, меланома, лучевая терапия)

Возможно деление на 4 части

1 часть 138к

2 часть 130к

3 часть 205к

4 часть 200к

В заявках указывайте

1) релевантный опыт — написание текстов на тему Лечение в Израиле/ Лечение рака в Израиле

2) сроки выполнения

3) цену за 1к знаков в рублях.

4) какой объем хотите взять, например только 2 часть или 1+4 часть(важно чтобы объем выполнен за неделю или меньше)

Материал будет предоставлен

оплата яндекс.деньгами

К сожалению у предложения ограниченный бюджет. заявки с не указанными пунктами 1-2-3-4 - сроки, цена за 1к и опыт также не рассм.

спасибо!

10 лет назад
Mr-invest
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mariyamrs1992
Мария 
32 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$476
14 дней
всегда была на связи, качественно выполнила работу, уложилась в срок. рекомендую!
Приятный в общении заказчик. Дал чёткое ТЗ, всегда был на связи, оплатил работу в полном объёме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mariyamrs1992
Мария 
32 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать шаблоны историй

    Есть задача — составить интересные и неожиданные истории-шаблоны. Что-то похожее на игры «вставь прилагательное». Но в этих шаблонах нужно чтобы было можно вставить и прилагательное, и существительное и другие части речи. Примеры дам. Количество символов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи по юридической тематике

    Нужны авторы для написания статей по юридической тематике (наследственное право, жилищное право, дарение и т.д.). Исполнителю необходимо: разбираться в законодательстве РФ, уметь писать содержательные тексты. В заявке желательно указать ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание по 2-6 новостей в день на протяжении 90 дней

    Необходимо для сайта про мобильные гаджеты (смартфоны на базе iOS и Android и все с этим связанное) писать регулярно новости. Первоисточник — западные сайты. В специальной панели выдаются задания — т.е. ...

    AndroidiOS
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт текста

    $3

    Добрый день. необходимо сделать ре-райт текста сохранив "Меркурий взаимный фонд" как ключевое слово страницы. Уникальность по текст ру до 98% Текст в прикрепленных Жду предложений с Украины. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO тексты для страниц категорий

    Требуется копирайтер для долгосрочной работы по написанию текстов на сайт. Кандидатов рассматриваем только после написание тестового задания. Задание для текста указано ниже. Цену за 1 000 знаков без пробелов оговариваем отдельно. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 50 текстов

    $65

    Необходимо написать 50 текстов на тему: исполнители музыки. Цена: 15 грн за 1000 знаков. Т.З. прилагается.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад