Рерайт текста

Здравствуйте! Необходимо искать тематические обсуждения на форумах/блогах/сайтах и вставлять там свой естественный комментарий с ссылкой. Оплачиваю каждый комментарий. Вам нужно будет писать так, чтобы администратор не удалил комментарий. Если ...