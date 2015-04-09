Рерайт текста

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки150 просмотров

Добрый день.

необходимо сделать ре-райт текста сохранив "Меркурий взаимный фонд" как ключевое слово страницы.

Уникальность по текст ру до 98%

Текст в прикрепленных

Жду предложений с Украины. Оплата ПРИВАТ 24

10 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rouse_black
Алина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$2
1 день
Только хорошие впечатления о работе с данным фрилансером. Алина отлично поняла суть моего вопроса и хоть тема была достаточно сложная, рерайт получился отличный. Надеюсь и поисковикам тоже понравиться. Спасибо. С уважением, Евгений Варава
Отличный заказчик - всегда готов ответить на все вопросы и объяснить подробно поставленные задачи.

Заявки фрилансеров

rouse_black
Алина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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