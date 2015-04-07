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Завершен1 заявка107 просмотров

Дверная фурнитура (2000 знаков)

Дверные ручки (2000 знаков) + маленькая 600 знаков

Дверные петли (2000 знаков) + маленькая 600 знаков

Фурнитура для стеклянных дверей (2000 знаков) + маленькая 600 знаков

Дверные замки (2000 знаков) + маленькая 600 знаков

Доводчики для дверей (2000 знаков) + маленькая 600 знаков

противопожарная фурнитура (2000 знаков) + маленькая 600 знаков

10 лет назад
iskandermin
Искандер 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Отличный исполнитель , уникальность текстов 97-100%, сроки все соблюдает , Рекомендую .
Искандер - прекрасный заказчик. Дает интересные темы, быстро принимает тексты, мгновенно оплачивает. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
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Была
2 года назад
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