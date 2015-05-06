Копирайтинг на Польском (возможно переводы)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок368 просмотров

Добрый день!

Нужен копирайт на польском под ключевые фразы.

Объем предварительный около 300к

Сроки не большие, 5-7 дней

Поэтому возможно выберу несколько исполнителей.

В дальнейшем возможны постоянные заказы!

Интересует стоимость за 1000 знаков, а также сроки и какой объем вы сможете сделать.

Спасибо!

10 лет назад
innogr-seo
Михаил 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Maryana13
Марьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$105
7 дней
Работа была выполнена качественно и в срок. Всегда была на связи! Качеством работы доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик. всем рекомендую. Четкое ТЗ, всегда на связи и, конечно же, мгновенная оплата! Жду новых заданий.
LibertyEmpire
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Всегда был на связи! Качеством работы доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Отлично сработались, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Maryana13
Марьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
LibertyEmpire
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина (заполнение карточки товара)

    Задача: -создание уникального описания товара с подбором и использованием ключевых слов; -подбор красивых картинок для товара; -внесение всех данных в Excel-документ. Товары - обычные вещи из повседневного обихода - ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтинг Англ.статей

    Необходим глубокий рерайт или как хороший вариант найти похожие статьи на русском языке и перевести качественно на английский. Бюджет, сроки - указывайте в заявках Спасибо http://www.sitscorp.com/minimalism-in-interior-design.. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 210 статей для женского проекта

    Требуется грамотный копирайтер для написания статей со знанием женской темы (спорт, правильное питание и т.д.) Филологическое образование желательно, а грамотность обязательна. Задача написать 210 статей (по 4 000 – 8 000 ...

    Написание статей
    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 100 постов на форумах/в комментариях/блогах

    Здравствуйте! Необходимо искать тематические обсуждения на форумах/блогах/сайтах и вставлять там свой естественный комментарий с ссылкой. Оплачиваю каждый комментарий. Вам нужно будет писать так, чтобы администратор не удалил комментарий. Если ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты по форекс

    Нужны интересные тексты по теме форекс от человека, который разбирается в теме. Пока нужны тексты на следующие темы: "Что такое форекс" "Почему форекс" В дальнейшем есть возможность продолжить работу. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт (правка) переведенного текста

    Требуется рерайт правка (исправить технический текст в читабельный), переведенного на русский текста с помощью гугла. Описания товаров, мебели, предметов интерьера. Около 1.500.000 знаков без пробелов. Работу сдавать в Exel. перевод ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент для софт-портала

    Необходимо наполнить контентом сайт, раздающий бесплатные программы. Нам нужны качественные - понятные и интересные обзоры ПО для Windows. Мы готовы достойно оплатить труд готовых взяться за выполнение этой задачи.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад