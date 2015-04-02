Требуется грамотный копирайтер для написания статей со знанием женской темы (спорт, правильное питание и т.д.) Филологическое образование желательно, а грамотность обязательна. Задача написать 210 статей (по 4 000 – 8 000 ...
Рерайтинг Англ.статей
Необходим глубокий рерайт или как хороший вариант найти похожие статьи на русском языке и перевести качественно на английский.
Бюджет, сроки - указывайте в заявках
Спасибо
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Заявки фрилансеров
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