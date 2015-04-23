Статьи для сайта по остеклению балконов

Требуется написать недостающие на сайте 5 статей и 2 статьи переписать, сайт http://mosgor-balkon.ru/ .Из них 2 статьи от 3 до 4 тысяч знаков, 2 статьи от 2 до 3 тысяч и 3 статьи до 2 тысяч. ВНИМАНИЕ - оплата только "яндекс деньги" или карта сбербанка, оплата по факту сделанной работы. Дополнительную информацию вышлю на почту. ПРЕДПОЧТЕНИЕ людям знающим СЕО.