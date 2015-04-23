Статьи для сайта по остеклению балконов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок468 просмотров

Требуется написать недостающие на сайте 5 статей и 2 статьи переписать, сайт http://mosgor-balkon.ru/ .Из них 2 статьи от 3 до 4 тысяч знаков, 2 статьи от 2 до 3 тысяч и 3 статьи до 2 тысяч. ВНИМАНИЕ - оплата только "яндекс деньги" или карта сбербанка, оплата по факту сделанной работы. Дополнительную информацию вышлю на почту. ПРЕДПОЧТЕНИЕ людям знающим СЕО.

10 лет назад
travelmate2413
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$20
10 дней
Работа была сделана на отлично. Поправки которые вносились мной были быстро и грамотна обработаны. Рекомендую Ирину как грамотного исполнителя, знающего своё дело.
Отличное продуктивное сотрудничество. Приятно, когда заказчик не дает на откуп всё копирайтеру - выкручивайся, пока меня не устроит - а конструктивно корректирует работу. Рекомендую))

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обзор тренировок для дома

    Нужны авторы, которые смогут написать обзор по видеотренировкам для домашнего выполнения: фитнес, гимнастика. 2 обзора: тренировки для мужчин и тренировки для женщин. От вас требуется: подобрать 20 лучших ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт (правка) переведенного текста

    Требуется рерайт правка (исправить технический текст в читабельный), переведенного на русский текста с помощью гугла. Описания товаров, мебели, предметов интерьера. Около 1.500.000 знаков без пробелов. Работу сдавать в Exel. перевод ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент для софт-портала

    Необходимо наполнить контентом сайт, раздающий бесплатные программы. Нам нужны качественные - понятные и интересные обзоры ПО для Windows. Мы готовы достойно оплатить труд готовых взяться за выполнение этой задачи.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать топовое коммерческое предложение

    Нужно написать и красиво оформить коммерческое предложение по созданию и продвижению сайтов. С нашей стороны мы готовы предоставить: преимущества, как мы работаем, цены и другие... Мы выдаем текст некими ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для сайта типографии,полиграфии.

    Добрый день! Требуется написание и рерайт текстов для сайта тематики "Типографии" Тематика: "Типографии", "Полиграфия", "Цифровая. Обьем ....20000 для начала. Рерайт большая часть. Тексты должны быть информативные, поэтому нужен копирайтер, который разбирается ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекрутер на аутсорс

    $100

    Нужен человек, который будет поставлять компании блогеров (агентов влияния на тематических площадках).

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Короткие статьи про страны мира

    $60

    Необходимо написать 30 статей для наполнения сайта http://maximum-plus.com.ua/ ТЗ: Объем статьи - 2000 символов (без пробелов) В каждой статье должна быть следующая информация: - О стране - География - Климат ...

    Копирайтинг60 заявок
    Закрыт
    10 лет назад