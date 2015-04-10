Нужны авторы, которые смогут написать обзор по видеотренировкам для домашнего выполнения: фитнес, гимнастика. 2 обзора: тренировки для мужчин и тренировки для женщин. От вас требуется: подобрать 20 лучших ...
Рерайт (правка) переведенного текста
Требуется рерайт правка (исправить технический текст в читабельный), переведенного на русский текста с помощью гугла.
Описания товаров, мебели, предметов интерьера.
Около 1.500.000 знаков без пробелов.
Работу сдавать в Exel. перевод логичный, читабельный.
Пишите сразу стоимость за 1000 знаков б/п.
Пример одного из текстов:
К тексту будет прилагаться ссылка на изображение товара.
Отставить моменты расслабления! Это сад кушетка с цветом подушки темно-серый будет идеально подходит для вашего послеобеденное время в ВС
декор деталь:. его тканые ротанга, который приносит экзотику
Журналы доска деко есть ряд-рядом Ваш меридиан для послеобеденного чтения.
Откройте для себя этот сад камина Форментера из той же коллекции.
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