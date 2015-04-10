Рерайт (правка) переведенного текста

Требуется рерайт правка (исправить технический текст в читабельный), переведенного на русский текста с помощью гугла.

Описания товаров, мебели, предметов интерьера.

Около 1.500.000 знаков без пробелов.

Работу сдавать в Exel. перевод логичный, читабельный.

Пишите сразу стоимость за 1000 знаков б/п.

Пример одного из текстов:

К тексту будет прилагаться ссылка на изображение товара.

Отставить моменты расслабления! Это сад кушетка с цветом подушки темно-серый будет идеально подходит для вашего послеобеденное время в ВС

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Журналы доска деко есть ряд-рядом Ваш меридиан для послеобеденного чтения.

Откройте для себя этот сад камина Форментера из той же коллекции.