Необходимо написание статей, мастер-классов и обзоров (продукции, производителей, товаров) в блог интернет магазина товаров для скрапбукинга/декупажа. Идеально - человек занимающийся скрапбукингом/декупажем, который в процессе изготовления будет просто описывать ход действия и делать фотографии. Также ...
Обзор тренировок для дома
Нужны авторы, которые смогут написать обзор по видеотренировкам для домашнего выполнения: фитнес, гимнастика.
2 обзора: тренировки для мужчин и тренировки для женщин.
От вас требуется: подобрать 20 лучших видеоуроков (Youtube, другие источники), сделать обзор. Объем текста к одному видео - 200-300 знаков. Итого 4000-6000 знаков.
Оплата: 50 р. за 1000 знаков.
Выбранный исполнитель
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