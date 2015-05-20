Обзор тренировок для дома

Нужны авторы, которые смогут написать обзор по видеотренировкам для домашнего выполнения: фитнес, гимнастика.

2 обзора: тренировки для мужчин и тренировки для женщин.

От вас требуется: подобрать 20 лучших видеоуроков (Youtube, другие источники), сделать обзор. Объем текста к одному видео - 200-300 знаков. Итого 4000-6000 знаков.

Оплата: 50 р. за 1000 знаков.