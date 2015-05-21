Тексты на тему Системной интеграции

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок211 просмотров

Добрый день!

Требуется написание текстов для сайта в разделы "УСлуги", "Отраслевые решения".

Тематика: "Информационная безопасность", "IP-телефония", "Кол-центры", "ЦОДы", "Антивирусы и аннтиспам" и подобное.

Объем - около 25000-30000 знаков.

Тексты должны быть для людей, поэтому нужен копирайтер, который разбирается в тематике.

В предложениях указывайте подобные примеры.

10 лет назад
vlad333
46 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Важно, что Елена вникает в вопрос. Работает быстро. Хорошие цены.
Понравилось работать с Владимиром. Четко определяет задачу, знает, что хочет получить в итоге, все замечания по сути. Всегда на связи. Работали по предоплате, поэтому с вопросом оплаты - все четко. Рекомендую и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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