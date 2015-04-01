Нужно придумать темы для статей для сайта. Принимается заказ на общий объем от 30 тем. Вот разделы: Семейный бюджет (вопросы экономии в семье) Покупаем с умом (как экономить на покупках ...
Копирайт для интернет-магазина мебельной тематики
Добрый день!
Подробное описание во вложенном файле.
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upd:
Господа и дамы! Прошу обратить внимание, что тестовое задание (описано в файле) - не моя прихоть, а непременное условие моего руководства для принятия решения о сотрудничестве (как разовом, так и постоянном). В свою очередь я постарался сделать тестовое задание минимальным, чтобы не отнимать у вас большое количество времени.
Я прекрасно понимаю, что у всех богатое портфолио, гигантский опыт и прочие заслуги в виде рейтинга. Но... решение будет приниматься исходя из качества текстов именно данной тематики, и именно для данного сайта. Тестовое задание для всех абсолютно одинаково: одно описание товара (кровать "Космопорт", 200-250 знаков), и несколько абзацев текста (500-550 знаков, подробнее во вложенном файле). К сожалению, оплатить тестовое задание, как предлагают некоторые фрилансеры, не получится - бюджет на это, увы, не предусматривался.
Заявки фрилансеров
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