Копирайт для интернет-магазина мебельной тематики

Добрый день!

Подробное описание во вложенном файле.

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upd:

Господа и дамы! Прошу обратить внимание, что тестовое задание (описано в файле) - не моя прихоть, а непременное условие моего руководства для принятия решения о сотрудничестве (как разовом, так и постоянном). В свою очередь я постарался сделать тестовое задание минимальным, чтобы не отнимать у вас большое количество времени.

Я прекрасно понимаю, что у всех богатое портфолио, гигантский опыт и прочие заслуги в виде рейтинга. Но... решение будет приниматься исходя из качества текстов именно данной тематики, и именно для данного сайта. Тестовое задание для всех абсолютно одинаково: одно описание товара (кровать "Космопорт", 200-250 знаков), и несколько абзацев текста (500-550 знаков, подробнее во вложенном файле). К сожалению, оплатить тестовое задание, как предлагают некоторые фрилансеры, не получится - бюджет на это, увы, не предусматривался.