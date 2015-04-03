Придумать темы для статей в заданных тематических разделах

Нужно придумать темы для статей для сайта. Принимается заказ на общий объем от 30 тем.

Вот разделы:

Семейный бюджет (вопросы экономии в семье)

Покупаем с умом (как экономить на покупках - скидки, программы лояльности)

Халява (бесплатные возможности вокруг нас)

Самосовершенствование личности (не глобальные философские статьи, а ряд приемов и советов, применимых для среднестатистического человека)

Часть статей написана, так что самые интересные и очевидные темы уже заняты.

Пишите ваши предложения.