Придумать темы для статей в заданных тематических разделах

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Завершен11 заявок313 просмотров

Нужно придумать темы для статей для сайта. Принимается заказ на общий объем от 30 тем.

Вот разделы:

Семейный бюджет (вопросы экономии в семье)

Покупаем с умом (как экономить на покупках - скидки, программы лояльности)

Халява (бесплатные возможности вокруг нас)

Самосовершенствование личности (не глобальные философские статьи, а ряд приемов и советов, применимых для среднестатистического человека)

Часть статей написана, так что самые интересные и очевидные темы уже заняты.

Пишите ваши предложения.

10 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ybrr
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Михаил очень быстро и качественно выполнил заказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Задача поставлена понятно. Оплата быстрая. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ybrr
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад