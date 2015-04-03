легенда для строительной компании. с включением ключевых слов. стоимость?
Придумать темы для статей в заданных тематических разделах
Нужно придумать темы для статей для сайта. Принимается заказ на общий объем от 30 тем.
Вот разделы:
Семейный бюджет (вопросы экономии в семье)
Покупаем с умом (как экономить на покупках - скидки, программы лояльности)
Халява (бесплатные возможности вокруг нас)
Самосовершенствование личности (не глобальные философские статьи, а ряд приемов и советов, применимых для среднестатистического человека)
Часть статей написана, так что самые интересные и очевидные темы уже заняты.
Пишите ваши предложения.
Выбранный исполнитель
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