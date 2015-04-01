Легенда для строительной компании

Нужно написать описания товаров для сайта http://www.newyorkbannerstands.com/. Всего около 100 товаров. Описания должны быть уникальными как в рамках сайта, так и в рамках интернета. Объем одного описания 1000–1200 знаков без пробелов. Товар довольно ...