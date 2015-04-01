Нужно написать описания товаров для сайта http://www.newyorkbannerstands.com/. Всего около 100 товаров. Описания должны быть уникальными как в рамках сайта, так и в рамках интернета. Объем одного описания 1000–1200 знаков без пробелов. Товар довольно ...
Легенда для строительной компании
легенда для строительной компании. с включением ключевых слов.
стоимость?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо составить продающее описание товара (газовые генераторы 3 шт.) О чем стоит упомянуть в этих текстах: 1. О выгоде приобретения данного товара 2. О проблемах которые данное оборудование способно решить 3. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $200
Постоянная занятость, от 3 000 до 11 000 в мес, зависит от вас, сколько напишете -столько заработали. В связи с расширением проекта, вновь открыт набор на вакансию рерайтера. Рерайт на группе сайтов. Работа ...Копирайтинг106 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Полный текст для лендинга в том числе УТП. Тема лендинга Подбор персонала.Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужен рерайт статей на тему продвижения сайта. Исходники есть. По цене - желательно до 30 рублей за 1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Я предоставляю вам достопримечательность. Ваша задача сделать описание для туристов и путешественников. Количество символов не менее 1200. Уникальность не меньше 95% по сайту http://www.content-watch.ru/text/ Работа предоставляется в любом World-формате.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Исходный файл текстов во вложении. Необходимо на основании этих текстов сделать новые, уникальные. Называйте это глубоким рерайтом или даже копирайтом. Мне важно чтобы текст был грамотным, без орфографических и грамматических ошибок, легко ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть 5 объектов с подробным описанием и фото. Необходимо создать ОРИГИНАЛЬНОЕ объявление (в коротком и развернутом виде) для подачи на доски объявлений по недвижимости. Не постное Г..., типа ОФИС ОТ СОБСТВЕННИКА. А исключительно грамотный продающий ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад