Нужно написать описания товаров для сайта http://www.newyorkbannerstands.com/. Всего около 100 товаров. Описания должны быть уникальными как в рамках сайта, так и в рамках интернета. Объем одного описания 1000–1200 знаков без пробелов. Товар довольно ...
Рерайтер - контент редактор на постоянной основе на сайт.
Постоянная занятость, от 3 000 до 11 000 в мес, зависит от вас, сколько напишете -столько заработали.
В связи с расширением проекта, вновь открыт набор на вакансию рерайтера.
Рерайт на группе сайтов. Работа в системе CMS Wordpress. Дается подробный обучающий курс, учим всему, что надо!
ЗАЯВКА НА РАБОТУ: подается СТРОГО через письмо на адрес: [email protected]
---------!ВНИМАНИЕ! СХЕМА ОПЛАТЫ и условия работы:
- Оплата за каждый МАТЕРИАЛ (статью, а не за кол-во символов!)
- Расценки:
45 рублей за 1 русский материал.
---------Типы материалов
Тип первый: не менее 5 000 символов + 10 картинок.
Тип второй: не менее 3 500 символов + 16–20 картинок с описанием (ALT + TITLE по 2–3 слова)
Уникальность текстов по text.ru больше 95%
Реальные трудозатраты у опытных фрилансеров, которые уже трудятся у нас — 25–35 минут на материал. (400–500 рублей в день = 10 000 в месяц)
ЖДЕМ ЛЮДЕЙ РЕАЛЬНО ГОТОВЫХ ЗАРАБАТЫВАТЬ и РАБОТАТЬ
Будьте готовы работать почти полный день, чтобы заработать.
Тематика разная (новости, интерьеры, ремонт дома и т. д.)
Языки работы — есть Русский или Английский. В обоих случаях можете использовать гугл-транслейт и потом просто адаптировать перевод в человекопонятный и грамотный вид текста.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Материалы для рерайта даются в виде заполненного черновика:
+ заголовок
+ ключевая фраза
+ теги материала
+ к добавленным в материал картинкам названия и теги проставляются автоматом, нужна лишь корректировка некоторых из них
+ чтобы написать материал — нужно найти в интернете аналогичной темы статью. То же самое касается и фото.
Помогаем с поиском источников-доноров текстов и статей.
Писать и публиковать материалы нужно в CMS — система сайтов (Wordpress).
Предоставляется бесплатное обучение, подробный обучающий материал.
Требования:
+ оплату делаем на Yandex Денги (Беларусьб), Qiwi — кошелек (РФ, Украина), PayPal всем остальным;
+ регулярное написание материалов
Ваша выгода:
+ постоянная стабильная работа
+ работаете из дома или с берега моря, главное чтобы вы могли регулярно предоставлять контент:-)
+ заработок ограничен вашим желанием. 300–400 р\день реальность
+ гарантия оплаты (мы ценим исполнителей, которых обучаем)
+ бесплатное обучение работе с движком (Wordpress) и подробная инструкция по работе с иллюстрациями
СТРОГО: Заявка на работу подается через письмо [email protected]
Пожалуйста, не присылайте предложения вида ххх за 1000 симв. Не согласны с нашими условиями, пожалуйста, не пишите.
Спасибо за понимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо составить продающее описание товара (газовые генераторы 3 шт.) О чем стоит упомянуть в этих текстах: 1. О выгоде приобретения данного товара 2. О проблемах которые данное оборудование способно решить 3. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $20
Полный текст для лендинга в том числе УТП. Тема лендинга Подбор персонала.Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужен рерайт статей на тему продвижения сайта. Исходники есть. По цене - желательно до 30 рублей за 1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Я предоставляю вам достопримечательность. Ваша задача сделать описание для туристов и путешественников. Количество символов не менее 1200. Уникальность не меньше 95% по сайту http://www.content-watch.ru/text/ Работа предоставляется в любом World-формате.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Исходный файл текстов во вложении. Необходимо на основании этих текстов сделать новые, уникальные. Называйте это глубоким рерайтом или даже копирайтом. Мне важно чтобы текст был грамотным, без орфографических и грамматических ошибок, легко ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть 5 объектов с подробным описанием и фото. Необходимо создать ОРИГИНАЛЬНОЕ объявление (в коротком и развернутом виде) для подачи на доски объявлений по недвижимости. Не постное Г..., типа ОФИС ОТ СОБСТВЕННИКА. А исключительно грамотный продающий ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно 2–3 человека, для написания рерайта (медицинская тематика). Даю готовый материал, который нужно отрерайтить. Объемы большие, нужно будет по 20–50 статьей в день с каждого исполнителя, оплата сразу же за выполненную работу. Так, что ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт10 лет назад