Рерайтер - контент редактор на постоянной основе на сайт.

Постоянная занятость, от 3 000 до 11 000 в мес, зависит от вас, сколько напишете -столько заработали.

В связи с расширением проекта, вновь открыт набор на вакансию рерайтера.

Рерайт на группе сайтов. Работа в системе CMS Wordpress. Дается подробный обучающий курс, учим всему, что надо!

ЗАЯВКА НА РАБОТУ: подается СТРОГО через письмо на адрес: [email protected]

---------!ВНИМАНИЕ! СХЕМА ОПЛАТЫ и условия работы:

- Оплата за каждый МАТЕРИАЛ (статью, а не за кол-во символов!)

- Расценки:

45 рублей за 1 русский материал.

---------Типы материалов

Тип первый: не менее 5 000 символов + 10 картинок.

Тип второй: не менее 3 500 символов + 16–20 картинок с описанием (ALT + TITLE по 2–3 слова)

Уникальность текстов по text.ru больше 95%

Реальные трудозатраты у опытных фрилансеров, которые уже трудятся у нас — 25–35 минут на материал. (400–500 рублей в день = 10 000 в месяц)

ЖДЕМ ЛЮДЕЙ РЕАЛЬНО ГОТОВЫХ ЗАРАБАТЫВАТЬ и РАБОТАТЬ

Будьте готовы работать почти полный день, чтобы заработать.

Тематика разная (новости, интерьеры, ремонт дома и т. д.)

Языки работы — есть Русский или Английский. В обоих случаях можете использовать гугл-транслейт и потом просто адаптировать перевод в человекопонятный и грамотный вид текста.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Материалы для рерайта даются в виде заполненного черновика:

+ заголовок

+ ключевая фраза

+ теги материала

+ к добавленным в материал картинкам названия и теги проставляются автоматом, нужна лишь корректировка некоторых из них

+ чтобы написать материал — нужно найти в интернете аналогичной темы статью. То же самое касается и фото.

Помогаем с поиском источников-доноров текстов и статей.

Писать и публиковать материалы нужно в CMS — система сайтов (Wordpress).

Предоставляется бесплатное обучение, подробный обучающий материал.

Требования:

+ оплату делаем на Yandex Денги (Беларусьб), Qiwi — кошелек (РФ, Украина), PayPal всем остальным;

+ регулярное написание материалов

Ваша выгода:

+ постоянная стабильная работа

+ работаете из дома или с берега моря, главное чтобы вы могли регулярно предоставлять контент:-)

+ заработок ограничен вашим желанием. 300–400 р\день реальность

+ гарантия оплаты (мы ценим исполнителей, которых обучаем)

+ бесплатное обучение работе с движком (Wordpress) и подробная инструкция по работе с иллюстрациями

СТРОГО: Заявка на работу подается через письмо [email protected]

Пожалуйста, не присылайте предложения вида ххх за 1000 симв. Не согласны с нашими условиями, пожалуйста, не пишите.

Спасибо за понимание.