Постоянная занятость, от 3 000 до 11 000 в мес, зависит от вас, сколько напишете -столько заработали. В связи с расширением проекта, вновь открыт набор на вакансию рерайтера. Рерайт на группе сайтов. Работа в системе CMS Wordpress. ...