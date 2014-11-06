Постоянная занятость, от 3 000 до 11 000 в мес, зависит от вас, сколько напишете -столько заработали. В связи с расширением проекта, вновь открыт набор на вакансию рерайтера. Рерайт на группе сайтов. Работа в системе CMS Wordpress. ...
- $200Копирайтинг106 заявокЗакрыт9 лет назад
От 5 000 в мес. В связи с расширением проекта, вновь открыт набор на вакансию рерайтера. Рерайт на группе сайтов. Работа в системе CMS Wordpress. Дается подробный обучающий курс, учим всему, что надо! ЗАЯВКА НА РАБОТУ: подается ...Копирайтинг55 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно наполнить сайт контентом Тематика: дизайн, мебель, строительство, ремонт Подробное описание здесь: http://nedvizgimost.su/2015/01/работа-рерайтеру/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать яркие интересные картинки) Все, что будет требоваться: 1) рерайт\копирайт 2) Подобрать картинки 3) Опубликовать. Оплата — Qiwi или ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $300
Предлагаем работу на ежемесячной основе. 10 000 - 15 000 рублей в месяц. На постоянной основе. Ищем надолго "своих" рерайтеров-копирайтеров. Платим вовремя, от вас ждем "взаимности" в виде работы в срок и с надлежащим качеством. 25 рублей ...Копирайтинг65 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Есть задача по написанию большого количества статей для наполнения нескольких сайтов\блогов. Объем разный, в среднем статья 2-3 тыс. знаков. В основном предлагается делать рерайт уже готовых статей с других новостных и прочих ресурсов. Требование одно - уникальность и ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт9 лет назад