albataev

Александр albataev

 
43 годаРоссия/Нальчик
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Рерайтер - контент редактор на постоянной основе на сайт.

    $200

    Постоянная занятость, от 3 000 до 11 000 в мес, зависит от вас, сколько напишете -столько заработали. В связи с расширением проекта, вновь открыт набор на вакансию рерайтера. Рерайт на группе сайтов. Работа в системе CMS Wordpress. ...

    WordPress
    Копирайтинг106 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер - контент редактор на сайт.

    От 5 000 в мес. В связи с расширением проекта, вновь открыт набор на вакансию рерайтера. Рерайт на группе сайтов. Работа в системе CMS Wordpress. Дается подробный обучающий курс, учим всему, что надо! ЗАЯВКА НА РАБОТУ: подается ...

    WordPress
    Копирайтинг55 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт \ наполнение сайта контентом

    Здравствуйте. Нужно наполнить сайт контентом Тематика: дизайн, мебель, строительство, ремонт Подробное описание здесь: http://nedvizgimost.su/2015/01/работа-рерайтеру/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать яркие интересные картинки) Все, что будет требоваться: 1) рерайт\копирайт 2) Подобрать картинки 3) Опубликовать. Оплата — Qiwi или ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер

    $300

    Предлагаем работу на ежемесячной основе. 10 000 - 15 000 рублей в месяц. На постоянной основе. Ищем надолго "своих" рерайтеров-копирайтеров. Платим вовремя, от вас ждем "взаимности" в виде работы в срок и с надлежащим качеством. 25 рублей ...

    Написание статей
    Копирайтинг65 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей в блог - свободный график

    Здравствуйте! Есть задача по написанию большого количества статей для наполнения нескольких сайтов\блогов. Объем разный, в среднем статья 2-3 тыс. знаков. В основном предлагается делать рерайт уже готовых статей с других новостных и прочих ресурсов. Требование одно - уникальность и ...

    Написание статей
    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    9 лет назад