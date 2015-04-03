Копирайт и рерайт текста на сайте

Есть 5 объектов с подробным описанием и фото. Необходимо создать ОРИГИНАЛЬНОЕ объявление (в коротком и развернутом виде) для подачи на доски объявлений по недвижимости. Не постное Г..., типа ОФИС ОТ СОБСТВЕННИКА. А исключительно грамотный продающий ...