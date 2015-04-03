Копирайт и рерайт текста на сайте

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Завершен28 заявок387 просмотров

есть сайт http://pps1.ru

тема - изделия из пенопласта.

в нем 5 разделов:

утепление фасадов из пенопласта

фасадный декор из пенопласта

пром упаковка из пенопласта

реклама из пенопласта

термоконтейнеры из пенопласта

1. надо сделать текст уникальным.

2. Дополнить текст информацией с подобный сайтов- только уникальным текстом.

сроки - до конца этой недели .

жду ваших предложений

10 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$18
2 дня
Спасибо. текст написан хороший и вовремя. Рекомендую.
Сотрудничество состоялось успешно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад