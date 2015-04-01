Написание статей о туризме

Доброго дня! Требуется исполнитель на написание статей. Тематика- ТУРИЗМ, ПУТЕШЕСТВИЯ,ОБУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖОМ

Есть несколько сайтов клиентов. нужно систематическое написание статей по 1500–2000симв. Текст должен быть логичным, интересным и уникальным.

Так же требуются рерайты для статей по туризму. тексты предоставляются, нужен 95–100% уникальный текст.

Присылайте пож-та предложения и примеры работ.