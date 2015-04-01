Классический маркетинг

$26
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки160 просмотров

Нужен рерайт

Статьи по 3000 знаков 70 рублей за статью

Моё задание, идеально подойдёт студенту, изучающему маркетинг. Сможете узнать много нового

Тематика классический маркетинг

Исходники мои

Без воды Уникальность 91%

Оплата по средствам перевода на карточку. Возможна оплата за каждую работу

Вы должны раскрыть темы

процесс маркетингового исследования ( этапы)

выборка респондентов для маркетингового исследования (репрезентативность)

виды вопросов и анкет для маркетингового исследования

Обработка информации маркетингового исследования ( достоверность,, определение результатов исследования)

нейминг торговых марок

виды марок A В С

Частная марка и марка производителя

Жизненный цикл продукта ( от разработки до спада)

Каналы распределения товара ( виды каналов распределения товаров)

Формы розничной торговли (специализированный магазин, флагманский магазин, супермаркет, заказ по почте, электронная торговля итд)

Порядок ценообразования. Как установить справедливую цену за товар.

Типы рекламы

средства передачи рекламы (газеты, журналы, тв, уличная, интернет плюсы/минусы)

Составление эффективного рекламного сообщения

7P Маркетинг в ритейле

Реклама на рынке B2B

Методы стимулирования продаж (купоны, скидки, сувениры, лотереи)

Что такое PR и паблисити

Инструменты PR

Технология проведения SWOT анализа

ABC и XYZ анализ

Телемаркетинг на B2B (воронка клиентов, продажа по телефону)

10 лет назад
movitone
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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