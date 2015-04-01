Нужны РАЗНЫЕ краткие описательные тексты к ПОХОЖИМ моделям тротуарной плитки. Например, по 500 знаков для - брусчатка кирпич 6 см - брусчатка кирпич 7 см - брусчатка кирпич 8 см ...
Классический маркетинг
Нужен рерайт
Статьи по 3000 знаков 70 рублей за статью
Моё задание, идеально подойдёт студенту, изучающему маркетинг. Сможете узнать много нового
Тематика классический маркетинг
Исходники мои
Без воды Уникальность 91%
Оплата по средствам перевода на карточку. Возможна оплата за каждую работу
Вы должны раскрыть темы
процесс маркетингового исследования ( этапы)
выборка респондентов для маркетингового исследования (репрезентативность)
виды вопросов и анкет для маркетингового исследования
Обработка информации маркетингового исследования ( достоверность,, определение результатов исследования)
нейминг торговых марок
виды марок A В С
Частная марка и марка производителя
Жизненный цикл продукта ( от разработки до спада)
Каналы распределения товара ( виды каналов распределения товаров)
Формы розничной торговли (специализированный магазин, флагманский магазин, супермаркет, заказ по почте, электронная торговля итд)
Порядок ценообразования. Как установить справедливую цену за товар.
Типы рекламы
средства передачи рекламы (газеты, журналы, тв, уличная, интернет плюсы/минусы)
Составление эффективного рекламного сообщения
7P Маркетинг в ритейле
Реклама на рынке B2B
Методы стимулирования продаж (купоны, скидки, сувениры, лотереи)
Что такое PR и паблисити
Инструменты PR
Технология проведения SWOT анализа
ABC и XYZ анализ
Телемаркетинг на B2B (воронка клиентов, продажа по телефону)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $38
Во вложении: Требование к текстам Само ТЗ Финальная стоимость оценивается по объему текста. 30 грн(UAH) за 1000 символов без пробелов. Бюджет указан примерно 17 текстов по 2тыс на ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать список сайтов по туристической тематике. Нужно 150 сайтов именно по туризму. И именно те, куда можно добавить свою новость или статью. То есть формы тоже подходят, порталы, соцсети. Прошу указывать ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен10 лет назад
Написать комментарии к статьям сайта местопроживания.ру. Уникальность - 95% по текст.ру. Минимальный объем 1- го комм. - не менее 250 збп. Максимальный - 500 збп., но лучше - приближаться к мин. Для комментирования ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $27
Для сайта коммерческой организации нужны уникальные сео тексты. Текстильная тематика (в основном комплекты постельного белья). Общий объем 25-30 тыс. зн. по 60 руб/1000зн.Копирайтинг42 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Подробное описание во вложенном файле. ----------- upd: Господа и дамы! Прошу обратить внимание, что тестовое задание (описано в файле) - не моя прихоть, а непременное ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно придумать темы для статей для сайта. Принимается заказ на общий объем от 30 тем. Вот разделы: Семейный бюджет (вопросы экономии в семье) Покупаем с умом (как экономить на покупках ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
легенда для строительной компании. с включением ключевых слов. стоимость?Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
есть сайт http://pps1.ru тема - изделия из пенопласта. в нем 5 разделов: утепление фасадов из пенопласта фасадный декор из пенопласта пром упаковка ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад