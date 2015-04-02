Нужно сделать список сайтов по туристической тематике. Нужно 150 сайтов именно по туризму. И именно те, куда можно добавить свою новость или статью. То есть формы тоже подходят, порталы, соцсети.

Прошу указывать сроки и цену именно за поиск и сдачу таких сайтов.