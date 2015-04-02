Нужно сделать список сайтов

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Завершен7 заявок315 просмотров

Нужно сделать список сайтов по туристической тематике. Нужно 150 сайтов именно по туризму. И именно те, куда можно добавить свою новость или статью. То есть формы тоже подходят, порталы, соцсети.

Прошу указывать сроки и цену именно за поиск и сдачу таких сайтов.

10 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$7
3 дня
Все отлично и вовремя
Четко поставленное ТЗ. Своевременная оплата. Отличный заказчик
yulya_zhuykova
Юлия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Все отлично, список готов.
Отличный заказчик,своевременная оплата.Все отлично, была рада сотрудничеству. Рекомендую!
Ybrr
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Все отлично, быстро и недорого
Понятная задача, моментальная оплата. Приятные впечатления от работы!

Заявки фрилансеров

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
yulya_zhuykova
Юлия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
Ybrr
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад