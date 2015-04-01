Добрый день! Подробное описание во вложенном файле. ----------- upd: Господа и дамы! Прошу обратить внимание, что тестовое задание (описано в файле) - не моя прихоть, а непременное ...
Копирайт для сайта
Для сайта коммерческой организации нужны уникальные сео тексты. Текстильная тематика (в основном комплекты постельного белья). Общий объем 25-30 тыс. зн. по 60 руб/1000зн.
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