Тексты о тротуарной плитке

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Закрыт10 заявок237 просмотров

Нужны РАЗНЫЕ краткие описательные тексты к ПОХОЖИМ моделям тротуарной плитки. Например, по 500 знаков для

- брусчатка кирпич 6 см

- брусчатка кирпич 7 см

- брусчатка кирпич 8 см

Общий объём порядка 5000 знаков. Срок сегодня. Уникальность 96 по адвего

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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