Во вложении: Требование к текстам Само ТЗ Финальная стоимость оценивается по объему текста. 30 грн(UAH) за 1000 символов без пробелов. Бюджет указан примерно 17 текстов по 2тыс на ...
Тексты о тротуарной плитке
Нужны РАЗНЫЕ краткие описательные тексты к ПОХОЖИМ моделям тротуарной плитки. Например, по 500 знаков для
- брусчатка кирпич 6 см
- брусчатка кирпич 7 см
- брусчатка кирпич 8 см
Общий объём порядка 5000 знаков. Срок сегодня. Уникальность 96 по адвего
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