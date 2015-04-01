Копирайтинг текста для сайта по вывозу мусора

$38
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Закрыт21 заявка307 просмотров

Во вложении:

Требование к текстам

Само ТЗ

Финальная стоимость оценивается по объему текста. 30 грн(UAH) за 1000 символов без пробелов.

Бюджет указан примерно 17 текстов по 2тыс на 30 грн - 1020 грн (По текущему курсу - 38$)

10 лет назад
maxxwell79
Максим 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров