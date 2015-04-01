Доброго дня! Требуется исполнитель на написание статей. Тематика- ТУРИЗМ, ПУТЕШЕСТВИЯ,ОБУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖОМ Есть несколько сайтов клиентов. нужно систематическое написание статей по 1500–2000симв. Текст должен быть логичным, интересным и уникальным. Так ...
Переписать статью с учетом конкурентов и повышения результативности
Добрый день, есть сайт на тематику "Деревянные лестницы"
Там есть статья "Лестницы из дуба"
Задание:
- Проанализировать конкурентов по данному и похожим запросам
- Сформировать СЯ для этой статьи
- Дописать/отредактировать/исправить статью, чтобы статья вышла в топ благодаря контенту
- Конкуренция не большая
- Ссылками почти никто из конкурентов не подкреплялся
- При успешном выполнении задания и видимом результате - заказы будут постоянные
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