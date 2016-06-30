vlad333

Владимир vlad333

 
45 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Полный цикл разработки бизнес веб-решений: учетные системы, CRM, ERP, HRM, чатботы, личные кабинеты, интеграции приложений.

Здравствуйте!

Меня зовут Владимир Коваль. Я руководитель компании Singularika.

Наша специализация - бизнес веб-приложения, автоматизация бизнес процессов. Вы работаете не только с программистами, а с людьми, которые понимают бизнес-логику многих бизнес-доменов: дистрибуция, оптовая и розничная торговля, логистика, строительство, медицина, оказание услуг, социальные проекты.

По функциональным признакам - мы компетентны в разработке SaaS решений, CRM, HRM и ERP систем в целом, сложных калькуляторов, программ лояльности.

Практически в любом проекте присутствует интеграция с третьими приложениями по протоколам RESTful или SOAP. Наиболее популярные интеграции - сервисы Google, Bitrix, сервисы Microsoft, AmoCRM, ZOHO CRM, платежные системы, Facebook, 1C ( программиста 1С в штате нет, работаем с программистами в штате заказчика). Большой опыт в разработке чатботов и диалоговых систем, систем распознавания текста, EAN и QR кодов.

При необходимости мы можем заключить с Вашей компанией официальный контракт ( в Украине, Грузии, Армении, Азейрбаджане - через СПД, в России, Казахстане, Беларуси - через ИП).

От нас Вы получаете полный цикл разработки - от составления технического задания до технической поддержки после сдачи проекта.

В СНГ работали с крупными корпоративными заказчиками, названия которых готовы озвучить в личной беседе.

Низкие цены не являются нашим преимуществом потому что экспертиза не может стоить дешевле всех. Но мы и не работаем по сверхценам, которые присущи крупным интеграторам и разработчикам. Вы, как говориться, получаете оптимальное соотношение цена/качество.

Процесс разработки ведется в таск менеджере, доступ в который получает заказчик и может видеть ход работ. Разработка ведется по методологии GIT, что позволяет ускорять разработку путем подключения нескольких разработчиков в один проект. Каждый проект проходит тестирование.

Если Вам нужно надежное бизнес-решение, а также партнер, который говорит с Вами на одном языке, приглашаем к сотрудничеству.

БитриксamoCRM
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Отзывы заказчиков
Infonode
Лера 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
$120
10 баллов
7 лет назад
Создание клиентской и серверной части веб-сайта
Заказ выполнен
Заказ оплачен.
Ответный отзыв
georgiov
Георгий 
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
7 баллов
7 лет назад
Программинг сайта и натяжка на движок
Работа выполнялась не с нуля, - задача была доделать верстку и запрограммировать сайт. Были некоторые трения в процессе выполнения работы - на мой взгляд, ребята относятся слишком механически к проекту + реализация доделок заняла больше времени, чем я ожидал. Рекомендую в ТЗ изначально прописывать буквально все вплоть до мельчайших деталей, даже если вам кажется, что какая-то вещь очевидна. Что касается организационных моментов, то коммуникация понравилось, особенно с Владимиром, - все адекватно. Проект был закончен.
В нашей команде настроены процессы, целью которых является четкое выполнение задач заказчика. Когда мы выполняем проект "с нуля", то мы продумываем все детали. Если мы беремся за доработки, то их четко фиксируем со слов и текста заказчика ( в GoogleDocs) и выполняем. Все прозрачно. В данном проекте возникли разногласия по поводу оценки объема доработок. Эти разногласия были решены и проект сдан. Георгий открыт к конструктивному решению проблем, всегда на связи, быстрая оплата. Отношу данный проект к успешным.
Ответный отзыв
malavata
Волков 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Сделать калькулятор подсчета по милям и прикрутить к WordPress
Великолепный исполнитель. Были учтены все мелочи и даже больше. Многое ребята сделали, как говорится от себя. За что им огромная благодарность. Абсолютно четкое понимание что надо делать и как. Получил большое удовольствие сотрудничая с Владимиром и его командой. Рекомендую!!!
Спасибо Андрею за такой отличный отзыв. Но слаженная работа получается тогда, когда слаженны обе стороны процесса. С Андреем легко общаться, разбирается в теме, мягко указывает на недочеты, обдумывает двойственные ситуации и выносит оптимальные решения. Мы сделали чуть больше работы, чем планировали по ТЗ - Андрей и заплатил чуть больше, чем договаривались, без требований с нашей стороны, по собственной инициативе. Рекомендую этого заказчика всем профессионалам!
Ответный отзыв
Dux
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$870
10 баллов
8 лет назад
Требуется разработчик PHP+JavaScript
Работа выполнена в срок и на высоком уровне.
Денис профессионально подходит к постановке задач и управлению проектом. Четкая оплата, всегда на связи. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
NeTiK
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Интегрировать платёжный шлюз в магазин на opencart
100% соблюдение сроков, приятное общение, адекватная реакция на замечания. Сотрудничеством доволен, Рекомендую
Порядочный и приятный в общении заказчик, очень пунктуальный в своих требованиях и порядке оплаты. Четко ставит задачи и всегда готов отвечать на вопросы в случае возникновения. Рекомендую обеими руками. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
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от $10
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