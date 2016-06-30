Полный цикл разработки бизнес веб-решений: учетные системы, CRM, ERP, HRM, чатботы, личные кабинеты, интеграции приложений.

Здравствуйте!

Меня зовут Владимир Коваль. Я руководитель компании Singularika.

Наша специализация - бизнес веб-приложения, автоматизация бизнес процессов. Вы работаете не только с программистами, а с людьми, которые понимают бизнес-логику многих бизнес-доменов: дистрибуция, оптовая и розничная торговля, логистика, строительство, медицина, оказание услуг, социальные проекты.

По функциональным признакам - мы компетентны в разработке SaaS решений, CRM, HRM и ERP систем в целом, сложных калькуляторов, программ лояльности.

Практически в любом проекте присутствует интеграция с третьими приложениями по протоколам RESTful или SOAP. Наиболее популярные интеграции - сервисы Google, Bitrix, сервисы Microsoft, AmoCRM, ZOHO CRM, платежные системы, Facebook, 1C ( программиста 1С в штате нет, работаем с программистами в штате заказчика). Большой опыт в разработке чатботов и диалоговых систем, систем распознавания текста, EAN и QR кодов.

При необходимости мы можем заключить с Вашей компанией официальный контракт ( в Украине, Грузии, Армении, Азейрбаджане - через СПД, в России, Казахстане, Беларуси - через ИП).

От нас Вы получаете полный цикл разработки - от составления технического задания до технической поддержки после сдачи проекта.

В СНГ работали с крупными корпоративными заказчиками, названия которых готовы озвучить в личной беседе.

Низкие цены не являются нашим преимуществом потому что экспертиза не может стоить дешевле всех. Но мы и не работаем по сверхценам, которые присущи крупным интеграторам и разработчикам. Вы, как говориться, получаете оптимальное соотношение цена/качество.

Процесс разработки ведется в таск менеджере, доступ в который получает заказчик и может видеть ход работ. Разработка ведется по методологии GIT, что позволяет ускорять разработку путем подключения нескольких разработчиков в один проект. Каждый проект проходит тестирование.

Если Вам нужно надежное бизнес-решение, а также партнер, который говорит с Вами на одном языке, приглашаем к сотрудничеству.