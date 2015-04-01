Комментирование на сайте косметической тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок243 просмотра

Задачи:

Постинг тематических комментариев к товарам.

Участие в дискуссиях.

Другое комментирование по заданию.

Требования:

Знания связанные с тематикой!

Опыт ведения блога, странички, наполнения схожих сайтов очень приветствуется!

Если человек в теме, возможно более интересное сотрудничество, по итогам данной работы.

Основные тематики работы по ссылке в прикрепленном файле.

Обязательно оставляйте примеры и другие возможные варианты, где можно оценить вашу работу, а также цены на услуги.

10 лет назад
kpn-13
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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