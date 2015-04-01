Создание страниц навигации на сайты

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Закрыт4 заявки183 просмотра

Здравствуйте

Требуется создать несколько страниц навигации на сайте по разделам

Потребуется написание описания раздела и верстка имеющихся статей в разделе на html страницу (механическое копирование адресов и названий статей)

Подбор и редактирование картинок

Все объясню, шаблон сделаю

Страниц около 20, сайтов около10

Оплата WMR или безопасная сделка

HTML
10 лет назад
Nina_01
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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