Написание статей на тему рукоделия: скрапбукинг, декупаж, обзоры

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки235 просмотров

Необходимо написание статей, мастер-классов и обзоров (продукции, производителей, товаров) в блог интернет магазина товаров для скрапбукинга/декупажа.

Идеально - человек занимающийся скрапбукингом/декупажем, который в процессе изготовления будет просто описывать ход действия и делать фотографии. Также возможен вариант уникализация Ваших мастер-классов и статей, которые пишутся для блога. Обьем 2-3 тыс. символов + 3-5-7 фото (или картинок), если того требует материал.

Требуется написание 2 статей в неделю. 70% материала мастер классы, остальное обзоры и статьи. Вы предлагаете тему, обсуждаем список ключевых слов, после написания и размещения материала - оплата.

Написание статей
10 лет назад
Andrey_SH
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Все отлично, продолжаем сотрудничать.
Приятный в общении заказчик. Понятное и доступное ТЗ. Если что не ясно, всегда пойдет навстречу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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