Написание статей на тему рукоделия: скрапбукинг, декупаж, обзоры

Необходимо написание статей, мастер-классов и обзоров (продукции, производителей, товаров) в блог интернет магазина товаров для скрапбукинга/декупажа.

Идеально - человек занимающийся скрапбукингом/декупажем, который в процессе изготовления будет просто описывать ход действия и делать фотографии. Также возможен вариант уникализация Ваших мастер-классов и статей, которые пишутся для блога. Обьем 2-3 тыс. символов + 3-5-7 фото (или картинок), если того требует материал.

Требуется написание 2 статей в неделю. 70% материала мастер классы, остальное обзоры и статьи. Вы предлагаете тему, обсуждаем список ключевых слов, после написания и размещения материала - оплата.