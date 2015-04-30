Требуется, написать отзывы для сайта студии, по определенной структуре. Дам образец+саму структуру(план) по которому нужно писать. Всего-6-8 отзывов. Примерно 300-400 знаков на отзыв. Оплата 100 рублей, за тысячу знаков. Если ваша работа устроит меня, возможно ...
Написание статей на тему рукоделия: скрапбукинг, декупаж, обзоры
Необходимо написание статей, мастер-классов и обзоров (продукции, производителей, товаров) в блог интернет магазина товаров для скрапбукинга/декупажа.
Идеально - человек занимающийся скрапбукингом/декупажем, который в процессе изготовления будет просто описывать ход действия и делать фотографии. Также возможен вариант уникализация Ваших мастер-классов и статей, которые пишутся для блога. Обьем 2-3 тыс. символов + 3-5-7 фото (или картинок), если того требует материал.
Требуется написание 2 статей в неделю. 70% материала мастер классы, остальное обзоры и статьи. Вы предлагаете тему, обсуждаем список ключевых слов, после написания и размещения материала - оплата.
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