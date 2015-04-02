Требуется написать отзывы для SEO студии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок267 просмотров

Требуется, написать отзывы для сайта студии, по определенной структуре. Дам образец+саму структуру(план) по которому нужно писать. Всего-6-8 отзывов. Примерно 300-400 знаков на отзыв. Оплата 100 рублей, за тысячу знаков. Если ваша работа устроит меня, возможно долгосрочное сотрудничество, по копирайтингу.

Сотрудничество, происходит следующим образом: Сначала, вы пишите тестовые 1-2 отзыва, если меня все устраивает, и вы правильно поняли задания, пишите еще 6-7. Тестовые отзывы, оплачиваются по тарифу 100 рублей, тысяча знаков.

Жду ваших заявок.

10 лет назад
transforever
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

makslen
Леонид 
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$7
1 день

Заявки фрилансеров

makslen
Леонид 
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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