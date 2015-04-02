Здравствуйте Требуется создать несколько страниц навигации на сайте по разделам Потребуется написание описания раздела и верстка имеющихся статей в разделе на html страницу (механическое копирование адресов и названий статей) Подбор и ...
Требуется написать отзывы для SEO студии
Требуется, написать отзывы для сайта студии, по определенной структуре. Дам образец+саму структуру(план) по которому нужно писать. Всего-6-8 отзывов. Примерно 300-400 знаков на отзыв. Оплата 100 рублей, за тысячу знаков. Если ваша работа устроит меня, возможно долгосрочное сотрудничество, по копирайтингу.
Сотрудничество, происходит следующим образом: Сначала, вы пишите тестовые 1-2 отзыва, если меня все устраивает, и вы правильно поняли задания, пишите еще 6-7. Тестовые отзывы, оплачиваются по тарифу 100 рублей, тысяча знаков.
Жду ваших заявок.
Выбранный исполнитель
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