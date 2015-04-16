makslen

Леонид makslen

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественно, креативно, доступные цены

Здравствуйте! Меня зовут Леонид

Хотите  качественный, интересный  и оригинальный  копирайт или рерайт  –  тогда  я готов  помочь Вам.

К каждому клиенту  индивидуальный подход , потому  что главное мое правило  –  клиент всегда прав.

С удовольствием напишу  тексты,  которые помогут  Вам  в достижении поставленных целей!

Отзывы заказчиков

prodj91
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$31
7 баллов
9 лет назад
Описания для товаров
Есть к чему стремиться
Рад был сотрудничать с Александром. Рекомендую как порядочного заказчика
Ответный отзыв
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Из готовых постов - создать мини отчет в PDF
Благодарен Леониду за очень быструю и качественную работу.Рекомендую!
Рад был работать с Эдуардом. Четко поставленное задание и своевременная оплата.
Ответный отзыв
dentis23
Ольга 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Написание отзывов!
Справился с достаточно сложным проектом. Человек слова, сделал работу быстро, качественно. Приятно было работать, когда возникнет следующий заказ не раздумывая обращусь к Леониду. Рекомендую!
Было приятно поработать с Ольгой
Ответный отзыв
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Разбор ключевых слов
Очень правильный исполнитель, только положительные эмоции от сотрудничества и в оперативности исполнения заданий и в ответственном, качественном исполнении и как человек в общении. Мой жирный плюс и рекомендации сотрудничества с этим исполнителем!
Очень понравилось работать с Евгением,был рад сотрудничеству.Рекомендую
Ответный отзыв
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Ручное добавление отзывов о рефератной компании
Леонид добросовестно выполнил поставленную задачу, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
Все отлично. Рад был сотрудничать
Ответный отзыв
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Копирайтинг
4 отзыва
$0.5/час
от 1 дня
#362
Редактирование и Корректура
3 отзыва
$0.5/час
от 1 дня
#58