Качественно, креативно, доступные цены
Здравствуйте! Меня зовут Леонид
Хотите качественный, интересный и оригинальный копирайт или рерайт – тогда я готов помочь Вам.
К каждому клиенту индивидуальный подход , потому что главное мое правило – клиент всегда прав.
С удовольствием напишу тексты, которые помогут Вам в достижении поставленных целей!
Отзывы заказчиков
$31
7 баллов
9 лет назад
Есть к чему стремиться
Ответный отзыв
Рад был сотрудничать с Александром. Рекомендую как порядочного заказчика
$5
10 баллов
9 лет назад
Благодарен Леониду за очень быструю и качественную работу.Рекомендую!
Ответный отзыв
Рад был работать с Эдуардом. Четко поставленное задание и своевременная оплата.
$4
10 баллов
9 лет назад
Справился с достаточно сложным проектом. Человек слова, сделал работу быстро, качественно. Приятно было работать, когда возникнет следующий заказ не раздумывая обращусь к Леониду. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно поработать с Ольгой
$5
10 баллов
10 лет назад
Очень правильный исполнитель, только положительные эмоции от сотрудничества и в оперативности исполнения заданий и в ответственном, качественном исполнении и как человек в общении. Мой жирный плюс и рекомендации сотрудничества с этим исполнителем!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Евгением,был рад сотрудничеству.Рекомендую
$1
10 баллов
10 лет назад
Леонид добросовестно выполнил поставленную задачу, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично. Рад был сотрудничать
Копирайтинг
4 отзыва
$0.5/час
от 1 дня
#362
Редактирование и Корректура
3 отзыва
$0.5/час
от 1 дня
#58