evgenyj1

Евгений Лихачев evgenyj1

 
51 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
31%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
год назад
Тз по добавлению кодов и событий сайт Opencart
Дуже добре попрацювали! Рекомендую!
Все хорошо!
Ответный отзыв
flashkin_0_o
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
2 года назад
Исправить рекламу Гугл покупки
Рекомендую этого заказчика! Очень быстро принимает решение, четко ставит задачу!
Антон все сделал в лучшем виде, быстро разобрался в проблеме и дал рекомендации по настройке. Я очень доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Coraline00
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$20
10 баллов
2 года назад
Логотип на сайт pobut net ua
Рада была сотрудничать с вами! Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую!
Татьяна без лишних вопросов поняла концепт и воссоздала все в лучшем виде. Работой доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
makslen
Леонид 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Разбор ключевых слов
Очень понравилось работать с Евгением,был рад сотрудничеству.Рекомендую
Очень правильный исполнитель, только положительные эмоции от сотрудничества и в оперативности исполнения заданий и в ответственном, качественном исполнении и как человек в общении. Мой жирный плюс и рекомендации сотрудничества с этим исполнителем!
Ответный отзыв
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
9 баллов
9 лет назад
Простое лого для вердпресс сайта
Все прошло отлично! Оплата мгновенная, рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Дмитрию за внимательность и терпеливое отношение к заказчику. Рекомендую!
Ответный отзыв