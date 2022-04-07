Добрый день! В результате заражения вирусом и последующей очистке файлов от вредоносного кода существенно замедлилась работа сайта на опенкарт nedorogo. in ua . Требуется восстановить нормальную скорость загрузки страниц интернет магазина. требуется специалист с ...
- Интернет-магазины1 исполнительОткрыт2 дня назад
- $25
ДОбрий день! Шукаю контент менеджера для додавання 100 карток товару на Opencart 2.3 тільки виконавці з досвідом роботи та громадяни УкраїниНаполнение сайтов15 заявокЗакрытмесяц назад
ДОбрий день! Треба на С[url=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-yMbC1ur-AhUFgosKHURyBGMQFnoECC4QAQ&url=https%3A%2F%2Fsymbl.cc%2Fru%2F0023%2F&usg=AOvVaw1OKA_7k0lX654CVK0-7u9r]#[/url] написати корпоративний сайт-магазин з продажу автозапчастин. Чекаю пропозицію від досвідченого програміста С[url=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-yMbC1ur-AhUFgosKHURyBGMQFnoECC4QAQ&url=https%3A%2F%2Fsymbl.cc%2Fru%2F0023%2F&usg=AOvVaw1OKA_7k0lX654CVK0-7u9r]#[/url] чи команди програмістів.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Добрий день! Сайт automira com ua на C# треба. Підправити пошук по артикулах і ще деякі зміни. Потрібен виконавець бажано з західної України, має досвід від 5 років, мав би юридичний статус з можливістю оплатити вам по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Сайт nedorogo dp ua нужно перенести на опенкарт. При этом нужно сохранить урл всех страниц сайта неизменным.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $25
Нужен контент менеджер со знанием добавления товара системы опенкарт, учить с нуля не будем. Нужен исполнитель с хорошим знанием украинского яыка, росиянам работа не предоставляетя.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Добрий день! Вы откликнулись на мое задание по настройке парсера на опенкарт, однако я не могу оттуда с вами обсудить детали, принимать вас исполнителем там тоже не получается из за неправильной настройки какой то от ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
Установлен модуль парсера opencart нужно оперативно настроить его под новые проектыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $20
Разместить на сайте opencart 100 товаров. Требуется контент менеджер с опытом работы по opencart Только для исполнителей из Украины!Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Тз в приложении к заданию. Только для Украинцев!Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $10
Добавил фид данных в мерчант центр гугл. Товары зашли без замечаний и одобрены модераторами. Создал связь между мерчантом и гугл рекламой. В аналитиксе также создал атрибути, аудитории, все соединил с гугл рекламой. В итоге товары не ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
- $10
Разработать несложный логотип по типу beurer biz ua завозим товар из германии только для украинских исполнителейЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Долго грузится описание товара в карточке. Смотри скриншот. Сайт работает на Украину, поэтому надо проверить все. Но уже так работает очень давно, были баги и раньше до событий и блокировки российских. Надо исправить загрузку карточек товара ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Нужно спарсить товары с простого им и залить эти товары со всеми атрибутами на сайт на wordpress. Атрибуты нужны для организации фильтра по свойствам товара. Атрибуты хорошо если будут выведены в карту товара, но ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно внедрить микроразметку на сайте Word Press , сайт superkop ruСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Нужен парсер, который сможет в эксель таблицу выгрузить даные по определенным параметрам фильтра по параметрам товара в сервисе allegro.pl . Например так выглядит ссылка https://allegro.pl/kategoria/ogrzewanie-grzejniki-111868?string=grzejnik&stan=nowe&offerTypeBuyNow=1&order=m&bmatch=baseline-n-hou-1-5-1123 Нужно чтобы мне достаточно было сформировать фильтр определенный выборки ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно решить несколько задач по изменению системы скидок на сайте zdorovi ком . Есть специалист, который сможет при необходимости подсказать вам что где лежит и как устроено. Нужен программист, который имеет опыт в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется создать биржу статей для продажи электронных товаров зарегистрированными пользователями. Это может быть в виде магазина электронных товаров как типа Есть магазин контента готовый на simpla , возможно доработка этого магазина, все зависит от ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Необходимо: 1. Добавить поле Выбор языка в форму добавления товара и вывести его значение в карту товара. 2. Вывести в форму поиска товара по сайту это поле. 3. Изменить значение интервала замены символа на знак ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Стандартными средствами битрикс создать раздел в меню Интересно знать. В нем подразделы. В подразделах статьи. Сейчас на сайте раздел Статьи, но там не так как мне нужно. salon - vitalia.com.ua убрать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад