Перевести таблицу в текстовый документ

Ищу исполнителя для интернет-магазина на webasyst, рерайт описаний товаров, товаров много категория супермаркет электроники и техники для дома. Здравствуйте! Необходим человек, который рерайтитить готовый товар. - описание товара 200-600 знаков с пробелами, рерайт 50-85%. - добавление характеристик товара - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех с праздником! Нужна помощь. Требуется составить свою таблицу в txt формате на основе уже имеющейся в интернете.
Пример оригинала: kombat81 narod ru /shahmat.html (вместо пробелов поставьте точки)
В результате должен получиться текстовый файл со значениями, разделенными табуляцией. Пример результата имеется. Указывайте стоимость за одну таблицу, примерный срок и когда готовы начать работу.
Приоритеты способов платежа: Приват24, PayPal. Остальные не приветствуются, но все же возможны.
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