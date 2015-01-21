Перевести таблицу в текстовый документ

Всех с праздником! Нужна помощь. Требуется составить свою таблицу в txt формате на основе уже имеющейся в интернете.

Пример оригинала: kombat81 narod ru /shahmat.html (вместо пробелов поставьте точки)

В результате должен получиться текстовый файл со значениями, разделенными табуляцией. Пример результата имеется. Указывайте стоимость за одну таблицу, примерный срок и когда готовы начать работу.

Приоритеты способов платежа: Приват24, PayPal. Остальные не приветствуются, но все же возможны.