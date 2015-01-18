Отредактировать имена и е-майлы в файле. Срочно!

Редактирование и КорректураЗавершен17 заявок410 просмотров
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Надо в эксель файле, выгруженном из бызы для е-майл рассылки отредактировать:

1. Имя

сейчас имена написаны не все с большой буквы, присутствует лишняя информация в некоторых полях, надо привести в нормальный вид.

2. Е-майл

в некоторых строчках написано по 2 е-майла, в таком случае надо добавить новую строичку и перенести туда второй е-майл, чтобы в одной строчке был только 1 е-майл.

В файле 8900 строк

Исправлять надо не все строчки, а каждую пятую или и того реже.

Сделать надо сегодня.

Р.S. Файла у меня два, поэтому нужно два исполнителя

9 лет назад
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
catharinaLEV
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38 летУкраина
10 лет в сервисе
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ela1991
32 годаРоссия
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9 лет назад
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