Есть сайт http://luberstamp.olegfox.com. На нем требуется все красиво отформатировать: 1) Шрифт везде должен быть Arial 2) Размер шрифта 16px 3) Заголовки жирным шрифтом и прописными буквами 4) Таблицы нужно тоже сделать красиво 5) Таблицы, которые в картинках нужно переделать в обычные таблицы 6) Все картинки, ...
Требуется редактор текстов на постоянное сотрудничество
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для проверки\редактуры текстов мед. тематики на постоянное сотрудничество. Тексты на выходе должны хорошо читаться, быть грамотными (пунктуация, грамматика, стилистика).
С утвержденной кандидатурой будем работать в сторону расширения функционала, в виде работы с авторами (раздача ТЗ, проверка работ), что облегчит сам процесс проверки текстов в дальнейшем, ведь если авторы будут писать правильные и грамотные тексты, то и сильно дорабатывать статьи не придётся.
Подробности:
- Объем одного текста в среднем 5000–6000 знаков без пробелов;
- Оплата сдельная — 10р. за 1000 знаков;
Технические требования к тексту: Статья должна быть разбита на абзацы (в одном абзаце 3–4 предложения — 500–1000 знаков) и разделы (не менее 1000 знаков в разделе) с подзаголовками (не содержащие ключевые слова, контекст!). Подробный перечень всех требований предоставлю исполнителю.
В заявках просьба сразу указать образование, опыт работы, сколько времени находитесь в сети (доступность), сколько готовы уделять времени этой работе, есть ли опыт сотрудничества с авторами. Спасибо!
Пример выполненной работы в прикрепленном файле.
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