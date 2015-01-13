Требуется редактор текстов на постоянное сотрудничество

Требуется человек для проверки\редактуры текстов мед. тематики на постоянное сотрудничество. Тексты на выходе должны хорошо читаться, быть грамотными (пунктуация, грамматика, стилистика).

С утвержденной кандидатурой будем работать в сторону расширения функционала, в виде работы с авторами (раздача ТЗ, проверка работ), что облегчит сам процесс проверки текстов в дальнейшем, ведь если авторы будут писать правильные и грамотные тексты, то и сильно дорабатывать статьи не придётся.

Подробности:

- Объем одного текста в среднем 5000–6000 знаков без пробелов;

- Оплата сдельная — 10р. за 1000 знаков;

Технические требования к тексту: Статья должна быть разбита на абзацы (в одном абзаце 3–4 предложения — 500–1000 знаков) и разделы (не менее 1000 знаков в разделе) с подзаголовками (не содержащие ключевые слова, контекст!). Подробный перечень всех требований предоставлю исполнителю.

В заявках просьба сразу указать образование, опыт работы, сколько времени находитесь в сети (доступность), сколько готовы уделять времени этой работе, есть ли опыт сотрудничества с авторами. Спасибо!

Пример выполненной работы в прикрепленном файле.