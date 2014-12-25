Распознать текст скана справки и перевести в Word

Нужно распознать академическую справку на двух страницах, перевести в Word с сохранением форматирования. С вас сроки, цена и дата начала работы. Способы оплаты в порядке предпочтения: приват24, PayPal, wmr, wmz, яндексденьги

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