1. Нужно конвертировать 28 сканированных страниц на РУССКОМ языке формат JPG в тектовой формат в табличной форме Word или google doc, проверить ошибки в ручную. Я попробовал конвертировать при помощи онлайн сервиса http://www.onlineocr.ru/default.aspx занимает ...
Перенос сайта с Joomla на Wordpress 250 страниц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ручной перенос страниц сайт с Joomla на Wordpress, всего 350 страниц (250 страниц, 100 уже перенесено на Лок.хост) сохраняя Url, картинки, описание, кейвордс.
- Все Url без категорий, это упрощает задачу.
- Будет предоставлен доступ к сайту, (и файлы сайта, для установки на Denwer.) куда уже начали выполнять перенос.
- Если по умолчанию адрес url, после сохранения, будет отличаться от оригинала, править его руками, или копировать.(проверять!)
- Картинки переносятся, по умолчанию, когда копируете код. (сохранять, загружать не нужно, только сам код)
- Переносим Discription, keywords, Title(просто копируем).
Все.
Требования:
Вы должны хорошо разбираться в Wordprees, уметь работать с Denwer. И знать Joomla.
Сроки: Максимум 1 неделя
Порядок выполнения:
- Копируем исходный код, заголовок, ТDK, выбираем рубрику, проверяем адрес Url, сохраняем. и.т.д
От Вас: готовые файлы для установки на хостинга.
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