Перенос сайта с Joomla на Wordpress 250 страниц

Ручной перенос страниц сайт с Joomla на Wordpress, всего 350 страниц (250 страниц, 100 уже перенесено на Лок.хост) сохраняя Url, картинки, описание, кейвордс.

- Все Url без категорий, это упрощает задачу.

- Будет предоставлен доступ к сайту, (и файлы сайта, для установки на Denwer.) куда уже начали выполнять перенос.

- Если по умолчанию адрес url, после сохранения, будет отличаться от оригинала, править его руками, или копировать.(проверять!)

- Картинки переносятся, по умолчанию, когда копируете код. (сохранять, загружать не нужно, только сам код)

- Переносим Discription, keywords, Title(просто копируем).

Все.

Требования:

Вы должны хорошо разбираться в Wordprees, уметь работать с Denwer. И знать Joomla.

Сроки: Максимум 1 неделя

Порядок выполнения:

- Копируем исходный код, заголовок, ТDK, выбираем рубрику, проверяем адрес Url, сохраняем. и.т.д

От Вас: готовые файлы для установки на хостинга.