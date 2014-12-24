Редактура интервью

Необходимо сделать редакторскую проверку и корректировку на сайте про автомобили. 1. Нужно проверять статьи на тошнотность и уникальность и работоспособность видео. Результаты заносить в файл. 2. Нужно править: смысл предложений на удобочитаемость и ясность, стилистику, грамматику, орфографию, ...
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Добрый день!
Нужно отредактировать 2 интервью с директорами торговых компаний. Интервью довольно большие: 20–25 тыс.знаков с пробелами.
В заявках прошу указывать опыт с примерами и стоимость работы.
Спасибо!
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