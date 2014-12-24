Редактура интервью

Редактирование и КорректураЗакрыт21 заявка404 просмотра
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Добрый день!

Нужно отредактировать 2 интервью с директорами торговых компаний. Интервью довольно большие: 20–25 тыс.знаков с пробелами.

В заявках прошу указывать опыт с примерами и стоимость работы.

Спасибо!

9 лет назад
permesso
Петров 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад