Отредактировать Руководство по эксплуатации прибора.

Редактирование и КорректураЗакрыт25 заявок277 просмотров
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Руководство по эксплуатации промышленного прибора.

Написано инженером на инженерном языке.

1) Необходимо улучшить читаемость текста.

2) Определить в каких местах должна быть графика.

48 страниц текста. Сам документ вышлю по запросу.

Срок 3 недели.

9 лет назад
propet
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва