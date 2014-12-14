Отредактировать Руководство по эксплуатации прибора.

имеется диплом про русалок во всей работе 67 страниц но надо изменить только примерно 20! не всю работу. на 1 странице примерно 1200 знаков. примерно 20 страниц http://joxi.ru/QeAOKMXF6jw5Ao часть текста в нем выделена красным. эти блоки надо полностью переделать, совсем другими словами, оставив ...