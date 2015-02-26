имеется диплом про русалок во всей работе 67 страниц но надо изменить только примерно 20! не всю работу. на 1 странице примерно 1200 знаков. примерно 20 страниц http://joxi.ru/QeAOKMXF6jw5Ao часть текста в нем выделена красным. эти блоки надо полностью переделать, совсем другими словами, оставив ...
Требуется проверить и отредактировать статью объемом 6 тыс. знаков
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Написана статья для публикации на сайте. Требуется проверить на возможные ошибки и отредактировать при необходимости. Объем 6 тыс. знаков без пробелов.
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