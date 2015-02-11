О себе.
Возраст 28 лет.
Имею мед. образование и опыт работы в клинике травматологии и ортопедии.
Являюсь массажистом высшей категории, долгое время писал материалы по узконаправленным типам массажа и лечебной физкультуры.
Длительный опыт работы в составе и во главе строительно-ремонтных бригад различной направленности. Опыт в выполнении практически всех операций при ведении строительства и ремонта, а также опыт написания материалов по данной тематике, в том числе и руководств.
Водитель со стажем, при этом всеми ремонтами занимаюсь сам, потому имею багаж знаний по авто тематике с опытом работы по ней.
Фрилансом занимаюсь более 7 лет. Последние 5 лет копирайтинг – основной источник дохода для семьи. Владею русским (RUS) и украинским (UKR) языком на высоком уровне.
За время работы реализовал более 3000 заказов различной тематики, сложности и объема.
Постоянно работаю с несколькими авторами для реализации объемных и срочных проектов.
Был в составе и во главе нескольких коллективов и студий задуманных для текстового наполнения.
Владел несколькими сайтами различной тематики, которые наполнял и продвигал собственноручно.
Выполнял заказы по размножению текстов. Результатом стали полностью осмысленны, уникальные и читаемые статьи.
Совершенствуюсь в работе над продающими текстами.
Вот некоторые реализованные мной проекты:
- Продающие сайты
- Строительство и ремонт
- Автотематика.
- Материнство и детство.
http://domchudes.com/ - предварительное наполнение проекта и новости.
- Гаджеты и смарт устройства.
- Отопительная и климатическая техника.
Что я предлагаю?
Качественное выполнение любого, принятого заказа.
Работа не только по копирайту/рерайту, но и всем смежным областям.
Четкое соблюдение озвученных сроков. Ежедневный объем 20 000 – 35 000 збп.
Приемлемые расценки на работу. По любому заказу готов обсудить все составляющие.
Осмысление заказа и предложения по улучшению проекта и текстового наполнения.
Не только написание, но и размещение контента на основных CMS.
Отзывы заказчиков
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!