Kopyraiter

Денис Kopyraiter

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Высокое качество, быстрое исполнение, гибкость мышления

О себе.

Возраст 28 лет.

Имею мед. образование и опыт работы в клинике травматологии и ортопедии.

Являюсь массажистом высшей категории, долгое время писал материалы по узконаправленным типам массажа и лечебной физкультуры.

Длительный опыт работы в составе и во главе строительно-ремонтных бригад различной направленности. Опыт в выполнении практически всех операций при ведении строительства и ремонта, а также опыт написания материалов по данной тематике, в том числе и руководств.

Водитель со стажем, при этом всеми ремонтами занимаюсь сам, потому имею багаж знаний по авто тематике с опытом работы по ней.

Фрилансом занимаюсь более 7 лет. Последние 5 лет копирайтинг – основной источник дохода для семьи. Владею русским (RUS) и украинским (UKR) языком на высоком уровне.

За время работы реализовал более 3000 заказов различной тематики, сложности и объема.

Постоянно работаю с несколькими авторами для реализации объемных и срочных проектов.

Был в составе и во главе нескольких коллективов и студий задуманных для текстового наполнения.

Владел несколькими сайтами различной тематики, которые наполнял и продвигал собственноручно.

Выполнял заказы по размножению текстов. Результатом стали полностью осмысленны, уникальные и читаемые статьи.

Совершенствуюсь в работе над продающими текстами.

Вот некоторые реализованные мной проекты:

  • Продающие сайты
http://www.loveukraine.yo.ua/ - Ароматизаторы для авто и дома

  • Строительство и ремонт
http://www.rem-stroy-portal.com/ - Все статьи на сайте написаны мной.

  • Автотематика.
http://asiacentr.com.ua/ - ежедневное наполнение новостями, а также серия отзывов о товарах.

  • Материнство и детство.
http://achieve. ru/ - все тексты для категорий, а также новости выполнены мной. Являюсь ГлавРедом проекта.

http://domchudes.com/ - предварительное наполнение проекта и новости.

  • Гаджеты и смарт устройства.
http://smartgadgetnsk.ru/ - описание категорий и рекламные материалы.

  • Отопительная и климатическая техника.
http://kotelmarket.com.ua - описание категорий, производителей, написание новостей.

Что я предлагаю?

Качественное выполнение любого, принятого заказа.

Работа не только по копирайту/рерайту, но и всем смежным областям.

Четкое соблюдение озвученных сроков. Ежедневный объем 20 000 – 35 000 збп.

Приемлемые расценки на работу. По любому заказу готов обсудить все составляющие.

Осмысление заказа и предложения по улучшению проекта и текстового наполнения.

Не только написание, но и размещение контента на основных CMS.

Отзывы заказчиков

AM
58 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Требуется проверить и отредактировать статью объемом 6 тыс. знаков
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
k11n21
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$380
9 баллов
10 лет назад
Наполнить интернет-магазин.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Требуется копирайтер на постоянной основе
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Написание текстов
Не смотря на сложную постановку задач, работа была выполнена на должном уровне. Денис проявил высокую скорость по набору seo текстов и при этом удалось сохранить отличную читабельность со 100% уникальностью. Рекомендую Дениса как первоклассного специалиста!
Очень оперативная постановка задачи, понятное ТЗ, быстрая проверка и мгновенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
час назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Написать описание категорий с ключами
хороший текст
Задание точное, оплата оперативная рекомендую
Ответный отзыв
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Копирайтинг
46 отзывов(-1)
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга