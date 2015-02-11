Высокое качество, быстрое исполнение, гибкость мышления

О себе.

Возраст 28 лет.

Имею мед. образование и опыт работы в клинике травматологии и ортопедии.

Являюсь массажистом высшей категории, долгое время писал материалы по узконаправленным типам массажа и лечебной физкультуры.

Длительный опыт работы в составе и во главе строительно-ремонтных бригад различной направленности. Опыт в выполнении практически всех операций при ведении строительства и ремонта, а также опыт написания материалов по данной тематике, в том числе и руководств.

Водитель со стажем, при этом всеми ремонтами занимаюсь сам, потому имею багаж знаний по авто тематике с опытом работы по ней.

Фрилансом занимаюсь более 7 лет. Последние 5 лет копирайтинг – основной источник дохода для семьи. Владею русским (RUS) и украинским (UKR) языком на высоком уровне.

За время работы реализовал более 3000 заказов различной тематики, сложности и объема.

Постоянно работаю с несколькими авторами для реализации объемных и срочных проектов.

Был в составе и во главе нескольких коллективов и студий задуманных для текстового наполнения.

Владел несколькими сайтами различной тематики, которые наполнял и продвигал собственноручно.

Выполнял заказы по размножению текстов. Результатом стали полностью осмысленны, уникальные и читаемые статьи.

Совершенствуюсь в работе над продающими текстами.

Вот некоторые реализованные мной проекты:

Продающие сайты

http://www.loveukraine.yo.ua/ - Ароматизаторы для авто и дома

Строительство и ремонт

http://www.rem-stroy-portal.com/ - Все статьи на сайте написаны мной.

Автотематика.

http://asiacentr.com.ua/ - ежедневное наполнение новостями, а также серия отзывов о товарах.

Материнство и детство.

http://achieve . ru/ - все тексты для категорий, а также новости выполнены мной. Являюсь ГлавРедом проекта.

http://domchudes.com/ - предварительное наполнение проекта и новости.

Гаджеты и смарт устройства.

http://smartgadgetnsk.ru/ - описание категорий и рекламные материалы.

Отопительная и климатическая техника.

Что я предлагаю?

Качественное выполнение любого, принятого заказа.

Работа не только по копирайту/рерайту, но и всем смежным областям.

Четкое соблюдение озвученных сроков. Ежедневный объем 20 000 – 35 000 збп.

Приемлемые расценки на работу. По любому заказу готов обсудить все составляющие.

Осмысление заказа и предложения по улучшению проекта и текстового наполнения.

Не только написание, но и размещение контента на основных CMS.