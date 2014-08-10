Необходим новый дизайн главной страницы сайта строительной организации. Подробное ТЗ подходящим кандидатам.
Шаблон для WP
Приветствую всех фрилансеров.
Планируется к разработке сайт по продаже онлайн курса + некоторые дополнительные функции.
Реализован будет на WP, потому требуется человек способный создать, а в последствии и натянуть уникальный шаблон и помочь в его настройке, буде такая помощь понадобится в процессе.
Предпочтение отдам идейным дизайнерам, работающим на опыт и решающим нестандартные задачи.
Все, кто "в теме" по 5 лет и ставят запредельные цены не тратьте свое и мое время.
Данные для связи в профиле или ЛС.
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