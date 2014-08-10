Шаблон для WP

Приветствую всех фрилансеров.

Планируется к разработке сайт по продаже онлайн курса + некоторые дополнительные функции.

Реализован будет на WP, потому требуется человек способный создать, а в последствии и натянуть уникальный шаблон и помочь в его настройке, буде такая помощь понадобится в процессе.

Предпочтение отдам идейным дизайнерам, работающим на опыт и решающим нестандартные задачи.

Все, кто "в теме" по 5 лет и ставят запредельные цены не тратьте свое и мое время.

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