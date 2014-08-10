Установить Шаблон Интрнет Магазина на opencart

Надо добавить шаблон на уже работающий сайт anime-king.ru

CMS opencart

Шаблон должен быть адаптивынй.

Шаблон должен хорошо сочетаться с тематикой сайта

Шаблон должен хорошо под большое кол-во товарный категорий

В шаблоне должно быть хорошо показано визуальное доабвление в корзину

Все товары на сайте уже загружены и разбиты по категориям

То есть Необходимо Просто доработать визуальную составляющию, а именно найти и установить подходящий шаблон на сайт,и настроить его.

в итоге что-то по типу http://fast-anime.ru/