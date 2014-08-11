Небольшое изменение дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок209 просмотров

Здравствуйте, господа и госпожи фрилансеры!

Есть сайт http://liveorange.ru/

Сейчас на сайте белый текст на оранжевом фоне. Но на разных страницах шрифи и оттенки белого разные: где-то читается нормально, а где-то невозможно прочитать.

Необходимо подобрать единый шрифт и его цвет для всего сайта, дабы увеличить читабельность текстов.

Нужно не только подобрать, но и установить новый шрифт.

Сайт на Wordpress. Требуется человек, который хорошо разбирается в этой платформе. Система стилей на сайте построена не просто.

WordPress
11 лет назад
busylady
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Я очень довольна сотрудничеством с Михаилом. Работа выполнена очень быстро, в течение нескольких часов. Михаил был всегда на связи, оперативно отвечал на все вопросы. Были учтены все мои пожелания. За что огромное спасибо! Получилось то, что я хотела! Рекомендую Михаила!
Всегда приятно работать когда человек точно знает чего хочет. Ольга замечательный заказчик: приятное общение, постоянная связь, конструктивные замечания, моментальная оплата, плюс бонус, за что отдельное спасибо. Всем рекомендую. Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад

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