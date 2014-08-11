Небольшое изменение дизайна сайта

Здравствуйте, господа и госпожи фрилансеры!

Есть сайт http://liveorange.ru/

Сейчас на сайте белый текст на оранжевом фоне. Но на разных страницах шрифи и оттенки белого разные: где-то читается нормально, а где-то невозможно прочитать.

Необходимо подобрать единый шрифт и его цвет для всего сайта, дабы увеличить читабельность текстов.

Нужно не только подобрать, но и установить новый шрифт.

Сайт на Wordpress. Требуется человек, который хорошо разбирается в этой платформе. Система стилей на сайте построена не просто.