Добрый день! Сразу пишу, чтоб было понимание. Оплачу всю сделанную работу в понедельник после 16-00 или до 12-00 вторника. Итак есть три шаблона, надо просто вставить логотип (лого предоставлю) и ...
Небольшое изменение дизайна сайта
Здравствуйте, господа и госпожи фрилансеры!
Есть сайт http://liveorange.ru/
Сейчас на сайте белый текст на оранжевом фоне. Но на разных страницах шрифи и оттенки белого разные: где-то читается нормально, а где-то невозможно прочитать.
Необходимо подобрать единый шрифт и его цвет для всего сайта, дабы увеличить читабельность текстов.
Нужно не только подобрать, но и установить новый шрифт.
Сайт на Wordpress. Требуется человек, который хорошо разбирается в этой платформе. Система стилей на сайте построена не просто.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Хотим изменить немного дизайн сайта. Нужно нарисовать только фон для сайта (то что находится за границами основного контента). Ссылка на сайт в прикрепленном файле. Пишите ваши цены. ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо отрисовать несколько страниц в PSD для сайта www.nebosvod.su Шапка и футер останутся почти без изменений, необходимо отрисовать только контентную часть. На выходе должно получиться примерно как тут http://glavpotolki.ru/new/ Оплата исключительно ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно подобрать / прорисовать несколько иконок на сайт по примеру. За доп.плату рассмотрю внедрение этих иконок в верстку сайта. Просьба в заявке указывать цену. Подробное задание в приложении.Завершен11 лет назад
- $1000
Добрый день! Необходим уникальный добрый дизайн сайта для молодых мам. Достойную оплату гарантируем. Требуем четкого соблюдения сроков.Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн для сайта бухгалтерских услуг (главная и одна внутренняя для всех остальных страниц), лаконичный, цветовое решение сдержанное, с акцентами на нужных элементах. Прототип страницы предоставлю, но возможно и внесение некоторых изменений ...Завершен11 лет назад
Необходимо разработать дизайн и логотип компании занимающейся изготовлением и мантажом метало конструкций ( винтовые сваи, емкости...) С Вас цена, сроки, вопросы.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт11 лет назад
В комманду на постоянное сотрудничество ищем специалиста по визуализации данных, для офрмления данных для статей на сайт (графиков таблиц или схем) Основная цель в будущей работе это то чтоб сделать данные более ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад