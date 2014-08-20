Дизайн для сайта по услугам бухгалтера

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн для сайта бухгалтерских услуг (главная и одна внутренняя для всех остальных страниц), лаконичный, цветовое решение сдержанное, с акцентами на нужных элементах. Прототип страницы предоставлю, но возможно и внесение некоторых изменений для лучшего решения дизайна. Ваши советы всегда принимаются :)

Оплата Вебмани. В заявке, пожалуйста, указывайте сроки и стоимость исполнения.

Спасибо!