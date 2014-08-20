Дизайн для сайта по услугам бухгалтера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок240 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн для сайта бухгалтерских услуг (главная и одна внутренняя для всех остальных страниц), лаконичный, цветовое решение сдержанное, с акцентами на нужных элементах. Прототип страницы предоставлю, но возможно и внесение некоторых изменений для лучшего решения дизайна. Ваши советы всегда принимаются :)

Оплата Вебмани. В заявке, пожалуйста, указывайте сроки и стоимость исполнения.

Спасибо!

11 лет назад
n-votchal
Наталья 
43 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Spencer1
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$45
1 день
Дмитрий отлично справился с поставленной задачей! Выполнил все требования, быстро вносил корректировки, всегда на связи. Кроме дизайна нарисовал логотип для компании - интересный и по привлекательной цене. Спасибо!
Отличная постановка задачи, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Spencer1
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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