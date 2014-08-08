Необходимо разработать супер дизайн по продажам элитных дизайнерских тортов+карамели+диетические торты есть маркетинг-кит, уникальное предложение, фото. Жду ваших предложений. возможно дальнейшее сотрудничество, рекомендации.
Разработать дизайн интернет-магазина
Требуется разработать дизайн для интернет-магазина типовых проектов коттеджей и натянуть его на CMS Битрикс.
хороший пример того что нам нужно получить:
http://www.shop-project.ru/catalog/projects/
лучше сразу присылать портфолио в skype
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется дизайнер, который сможет разработать дизайн будущего сайта. Тематика сайта направлена в игровую индустрию, поэтому все подробности при личной переписке. Желательно сделать всю работу в пределах 500 рублей.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать в PSD макет из 3 страниц сайта в минималистичном стиле, c узкой шапкой и не отвлекающей от контента графикой. По результатам – заказываю еще партию дизайнов. ...Завершен11 лет назад
Необходимо разработать дизайн интернет-магазина сантехнике, есть примеры которые нравятсяЗавершен11 лет назад
Необходим дизайн посадочной страницы http://kristalnaya.ru/domoj/ - это страница, которую нужно переделать. Техническое задания и исходники для его выполнения во вложении Просьба не писать заявки в ЛСДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нарисовать вот такой калькулятор http://joxi.ru/kXDkU4wyTJDDAtl_FRw Формат можно псд фотошопа по слоям. Ползунки нарисовать другие. Синий и жёлтые цвета немного изменить.Завершен11 лет назад
Дизайн главной страницы, стайт http://kinovzale.ru, нужно придумать что то оригинальный фон под фильмы, может в виде видеопленки на которой будет расположены фильмы, а надпись с названием с боку. Если есть другие идеи, рад буду выслушать!Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад