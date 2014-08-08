Разработать дизайн интернет-магазина

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки370 просмотров

Требуется разработать дизайн для интернет-магазина типовых проектов коттеджей и натянуть его на CMS Битрикс.

хороший пример того что нам нужно получить:

http://www.shop-project.ru/catalog/projects/

лучше сразу присылать портфолио в skype

11 лет назад
nemchenik
Никита 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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