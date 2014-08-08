Необходимо разработать супер дизайн по продажам элитных дизайнерских тортов+карамели+диетические торты есть маркетинг-кит, уникальное предложение, фото. Жду ваших предложений. возможно дальнейшее сотрудничество, рекомендации.
Разработать дизайн будущего сайта
Добрый день! Требуется дизайнер, который сможет разработать дизайн будущего сайта. Тематика сайта направлена в игровую индустрию, поэтому все подробности при личной переписке. Желательно сделать всю работу в пределах 500 рублей.
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